【冇料到？】美國威脅言論欠威力　中港股匯齊做好

中美兩國矛盾激化，上周五美國總統特朗普表示將取消香港的貿易優待後，中國官方媒體稱將予以反制。不過，市場似乎已消化了消息，加上有國家隊護盤，今早(1日)「六絕月」首個交日，港股顯著做好，人民幣與A股亦上揚，中港兩地的金融市場表現，猶如在向美國的言論威脅說「不」！

恒指即市最高曾見23,806點，現報23,726點，升765點，成交已達857億元；滬綜指及深成指目前升幅介乎1%至2%；在岸人民幣今早高開約200點，逼近7.1元附近的逾一周新高，離岸人民幣也續升至7.13強方。

特朗普上周五宣布將啟動撤銷香港部分特殊貿易待遇的程序，但未透露這些改變會多快生效等細節，對「直接或間接參與」侵蝕香港自治權的中國和香港官員實施制裁的承諾也未指向具體目標。

彭博引述凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡表示，特朗普宣布的措施比市場預期溫和，且制裁偏政治層面，未太多涉及金融和貿易，市場憂慮降溫帶動A和H股反彈。但美國大選年中美關係料短期內會持續緊張，預計恒指面臨24,000點阻力位的波動會加大。

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