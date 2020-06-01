【大行觀點】穆迪料今年中國GDP僅增1%　明年勢急彈

穆迪投資者服務公司發表最新報告指出，內地經濟仍有下行風險，預計2020年國內生產總值(GDP)可能僅增長1%，2021年則反彈至7.1%。該行相信，內地在預算內外支持經濟的財政措施，總計將超過GDP的8%。

政府工作報告指出，將對中國經濟和寬鬆貨幣政策的適度財政支持，但未有提到今年的實際經濟增長目標。亞太區首席信用總監Michael Taylor表示，缺乏GDP增長目標及宣布財政支持措施，表明了經濟在新冠肺炎大流行的影響下，復甦將會很緩慢。

穆迪高級信貸信用總監Lillian Li計，中國政府將利用國有部門來支持經濟及提供廣泛的措施，刺激力度將大大超過政府資產負債表上反映的直接財政數字。

穆迪將繼續觀察政府在較長期和短期對經濟的支持政策，例如對債務、資產價格和通貨膨脹上升的擔憂，可能會限制政策的刺激。

另外，穆迪認為內地為了達致目標的經濟增長速度，可能會為地方政府預算和企業利潤帶來壓力。國有企業和地方政府融資平台(LGFV)在支持政府政策計劃時負債亦可能增加。私營機構則有望在穩就業的措施中受益。

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