【高盛推介】港交所漲至近一年高位 牛購證值博？
2020年06月01日 12:14
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高盛(亞洲)有限責任公司：港交所上周五(5月29日)升約0.2%；今(6月1日)繼續上升，並突破280港元水平，最高見283.2元，靠近一年高位。
網易已通過港交所上市聆訊，並上載初步招股文件，有報道引述消息指網易擬集資額達20至30億美元。此外，有報道指京東於擬於本月在港第二上市。市場憧憬港交所將可受惠。
觀察個股認股證資金流向，可見近日資金傾向部署認購證，上周三(5月27日)至上周五皆錄得資金流入，合共約1,230萬元。認沽證則於上周5個交易日共錄得約720萬元資金流入。另一方面，上周五亦錄得約270萬元資金流入牛證。
投資者如看好，牛證方面可留意港交牛(50065)，收回價與現價有約11%差距。投資者如計劃部署認購證，貼價的選擇價外幅度約3%，年期約7個月的港交購(16883)。高槓桿的選擇則可留意價外幅度約13%，年期約6個月的港交購(20294)。
港交牛(50065)，收回價250.18元，行使價248.18元，換股比率500，槓桿比率8.7倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
港交購(16883)，行使價288.88元，2020年12月23日到期，實際槓桿7.0倍，貼價、中年期。
港交購(20294)，行使價320.2元，2020年11月26日到期，實際槓桿9.2倍，高槓桿，中年期。
另一方面，近期市場關注行使價233.5元附近、11月到期的認沽證。投資者如看淡，可留意當中槓桿最突出之一的港交沽(27730)。
港交沽(27730)，行使價233.68元，2020年11月25日到期，實際槓桿7.6倍，熱門條款產品中，槓桿最高之一。
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