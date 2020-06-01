【高盛推介】港交所漲至近一年高位　牛購證值博？

高盛(亞洲)有限責任公司：港交所上周五(5月29日)升約0.2%；今(6月1日)繼續上升，並突破280港元水平，最高見283.2元，靠近一年高位。

網易已通過港交所上市聆訊，並上載初步招股文件，有報道引述消息指網易擬集資額達20至30億美元。此外，有報道指京東於擬於本月在港第二上市。市場憧憬港交所將可受惠。

觀察個股認股證資金流向，可見近日資金傾向部署認購證，上周三(5月27日)至上周五皆錄得資金流入，合共約1,230萬元。認沽證則於上周5個交易日共錄得約720萬元資金流入。另一方面，上周五亦錄得約270萬元資金流入牛證。

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