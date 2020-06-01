領展全年可分派總額按年升4.2%

期內，收益107.18億元，按年升6.7%，扣除與基金單位持有人交易前應佔之年內虧損171.22億元，去年同期錄得溢利203.29億元。

香港物業組合方面，按相同基準計算，領展年內零售收益總額增加7%。物業組合全年租用率維持於96.5%的穩定水平。由於租約磋商容易受到市場氣氛疲弱所影響，因此整體物業組合於年內的續租租金調整率(不包括少於1年的短期租約)下調至12.6%。於2020年3月31日，平均每月租金按年輕微上升3.4%至每平方呎70.3元。

領展業務以必需品為主，有超過64%的每月租金來自食品相關商戶。市場疲弱影響，商戶表現於年內(尤其是新冠肺炎爆發後)有所放緩。整體商戶的每平方呎零售銷售總額下調1.7%。以行業類別來看，「超級市場及食品」商戶的表現超乎預期，每平方呎銷售總額增長8.3%。「飲食」商戶的每平方呎銷售總額下跌3.4%。「一般零售」商戶的每平方呎銷售總額下降6.8%。

停車場方面，按相同基準計算，停車場租金收益僅錄得4.2%增長。年內的每個泊車位每月收入為2,827元。

至於中國內地物業組合，連同2019年新收購的兩項物業，物業組合於年內錄得收益總額14.48億元及物業收入淨額11.18億元，分別按年增加41.1%及38.5%。

領展指出，因前景未明，無從預測可能出現的挑戰。年內的租賃磋商有所放緩，且錄得不少續租租金調整率為負數的個案。領展確信現時的物業管理策略正確，維持穩健的租用率是首要考量。排除經濟環境將進一步惡化及根據初步估算，預期2020/2021年度香港零售租金保持平穩，而中國內地零售續租租金調整率則將會維持增長。

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