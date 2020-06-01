【專家點評】周樂樂：機構投資者流入消費醫療板塊避險

今年兩會上，中國政府沒有給出今年具體的GDP目標，以及貨幣政策的表達不如市場預期寬鬆，導致市場的預期部分落空，A股開始顯現疲態。另外，美國再將中國多家網絡安全領域的公司加入實體清單，中美關係繼續僵持。由於之前美國已經多次將中國的科技公司加入實體清單，因此市場對此的負面反應邊際遞減，過去一周，A股三大指數均窄幅震盪，成交量較上兩周繼續減少，市場情緒明顯降溫。

雖然從指數上看，市場的表現較為平淡，但個股的走勢卻跌宕起伏。半導體板塊和技術硬件板塊下調趨勢明顯，部分個股振幅偏大。而在高位的消費和醫療板塊繼續被機構抱團，尤其是消費板塊，已經出現部分資金流向二三線消費個股，這表明資金避險情緒較重，寧可選擇基本面存在瑕疵的消費股也不願意選擇風險較高的科技股。不過雖然板塊分化嚴重，但是外資流入的趨勢不改，甚至有四家公司已經接近外資持股的警戒線。這四家公司中有兩家是家電家具板塊，這也反映出可選消費板塊開始受到資金關注，地產後周期的家裝板塊也走了一波小行情，這些板塊的營業數據已經出現拐點，而估值處於偏低水平，現階段布局估計仍有一定的盈利空間。

國外市場方面，美股走出了與A股截然不同的走勢。隨着經濟重啟和美聯儲大幅放水，美股幾乎收回前幾個月的跌幅。加拿大法院對孟晚舟引渡案作出了關鍵裁決。加拿大方面認定孟晚舟為雙重犯罪，因此她未能獲釋，而案件則需要進一步審理。加拿大的做法無疑加劇了中與美加之間的緊張關係，不過這個裁決並沒有對國內外股市造成太大的影響。

另一件更受關注的大事是人大表決通過了《港區維護國家安全法》。美國那邊釋放的消息是將會出台具體政策來制裁香港，市場估計美國可能會威脅取消香港的獨立關稅地位。這是目前一直壓制港股和A股表現的潛在利空因素，屆時如果美方給出的制裁超過市場預期，預計短期A股和港股有可能會承壓。但由於A股和港股目前估值仍處於低位，若兩者因此事走低，則很可能又為投資者提供一個不錯的買點。

投資策略來看，當前階段A股市場結構性分化嚴重。消費醫療估值已經處於高位，不適宜加倉。反而若因機構抱團而出現泡沫，投資者則應該逐漸獲利離場。尤其是醫藥股，最近仿製藥第三批集採即將開始，浙江省給出的醫療器械集中採購政策也重擊了部分醫療器械股票。當板塊估值處於高位，稍微一些負面影響就可能引致沙泥俱下，因此投資者需格外謹慎。

科技板塊因受美國制裁而繼續承壓，但是中長期來看中國科技自主化的趨勢不會改變，因此若科技板塊回調到合理估值，投資者可以開始布局。科技板塊中新能源汽車受負面影響較小，而特斯拉進入中國將繼續帶動該板塊崛起。此外，當下高股息板塊股息率與無風險利率差值較大，建議低風險偏好投資者可以關注高股息標的。

勝利證券副首席運營官 周樂樂

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