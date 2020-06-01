美匯指數未來兩季料跌至95　人民幣將升至7水平

美國對於港版國安法反應較市場預期克制，周一(1日)境內外人民幣均反彈至逾一周新高。在岸人民幣(CNY)最新報7.1208兌每美元，較上周五升247點子；離岸人民幣(CNH)則報7.1329，每百港元兌91.4元人民幣。

AxiCorp首席全球策略師Stephen Innes認為，美國對於香港國安法的反應溫和，若中國不對此有實質性回應的話，沽空離岸人民幣的押注將會減少。反之，若離岸人民幣跌破7.2，將會引發市場的廣泛憂慮。

招商證券首席宏觀分析師謝亞軒指出，上周人民幣跌至年內新低，但仍未突破去年9月3日低位，加之當日人民幣中間價強於市場預期，有穩匯價指引，兩個因素均體現中國央行對人民幣的態度。

謝相信，若內地擬穩定人民幣匯率，將選擇於離岸發行央票及向外匯市場投放美元流動性，不認為央行需要通過抬高國內利率水平來穩匯價。他預計，未來兩個季度美匯指數將跌至95以下，人民幣則回升至7左右的水平。

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