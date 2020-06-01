【深度解構】金融角色受考驗　香港樓市唔穩陣？

香港呢期面對狂風暴雨，但股市有股維穩力量，淡友反而當災。好多投資者一邊要擔心投資香港資產風險變化，另一方面又眼見股市表現勝預期，去留與否顯得有點困難。至於小業主們，就擔心香港經濟基調轉差，樓市係咪已經唔再穩陣。其實冷靜分析，港樓暫未有即時危機，唔使自亂陣腳。

●非美外資未見異動

點解咁講？第一，香港作為境外中國資產的定價中心，中國將傾盡全力穩定香港的資產價格，包括股市和樓市。周一(1日)的港股表現，足以引證。至於樓市，雖然美資可能會逐步減持香港資產，包括物業，但香港並唔係只有單一個外資來源，還有歐洲和東南亞資金，只要香港能保持自由市場和穩定的經濟基礎，能提供機會和回報，繼續打開門口做生意，又唔會即時世界末日！

●住宅需求仍殷切

第二，即使美資落實逐步減持港樓，會令市場供應增加，但理論上中國可透過放寬內地資金准入，如投資移民在物業投資的限制，而港府亦可考慮為樓市撤辣，總之多方面釋放需求入市，以協助穩定樓市。因此，現階段別過於誇大樓市沽壓，畢竟香港的策略性地位，不見得在一夜間已消失，未來中美關係仍充滿變數，宜靜觀其變。總之凡事要定，唔好人沽你又沽！

●資金氾濫物業有價

第三，如今全球負利率趨勢加上無限量寬令資金氾濫，大量資金在追求資產回報，在考慮到銀紙任印的通脹風險，在投資者眼中，物業的保值功能不容被否定。香港的人在錢在，尤其住宅市場供不應求格局未變，物業價格未見有即時大冧之虞。長遠而言，經濟景氣好壞固然會影響資產價格，但還須看港府能否逐步化解外部風險，發展經濟迎難而上。

●港樓市發展呈分化

樓市包括商舖、寫字樓及住宅市場，未來包括商舖及寫字樓的商用物業表現，可能在供應面轉弱之下，未來表現跑輸住宅市場，並不出奇，但這非美國因素使然，更貼切的是疫情加快新舊經濟模式的交接，在家工作、網購的盛行難以逆轉，將影響商用物業市場的長期需求面，但這是全球都會面對的問題，非香港獨有，而住宅樓市的基本面則暫未見太大改變。

●移民不一定要沽港樓

另一點需要留意，雖然如今多香港人諗移民，但在超低息環境下，環顧全球，港樓的回報不差。故有別於1997年香港人移民是「人走錢走」，如今不少香港人移民係「人走」「錢不全部走」，尤其是保留香港的物業收租，一來回報率不差，二來又怕沽咗買唔返，有咩依郁喺外邊住唔慣要回流，手頭筆錢上唔番車就真係閉翳！

所以，呢一刻大家最緊要定，唔好自亂陣腳。面對重大風險的出現，檢視組合風險並作適度的調整，毋可厚非，但就得理性分析情況，冷靜行事，免得做錯投資決定，恨錯難返！

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