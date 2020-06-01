新冠肺炎：澳洲5月樓價回落0.5%　近一年首跌

外電引述CoreLogic周一(1日)公布的數據顯示，5月澳洲的樓價下跌了0.5%，這是自2019年6月以來的首次下跌。其中，跌幅最大的城市是墨爾本，價格下跌了0.9%；珀斯則下跌了0.6%。

彭博報道，儘管在經濟封鎖期間政府採取措施緩助國民解困，令樓價跌幅未及市場預期的大，惟真正的考驗，在於稍後時間當政府減少援助計劃下市場的表現如何。目前，將近43萬借款人正處於6個月的付款假期中，約290萬工人正在獲得政府工資補貼。

報道引述CoreLogic研究負責人Tim Lawless表示，政府的刺激措施將逐漸消失，借款人的還款假期將到期。如果沒有這些政策，到今年年底經濟狀況還沒有好轉，那麼樓價可能會承受進一步的下行壓力。

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