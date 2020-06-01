【深度解構】盤點特朗普制裁香港的經濟選項

財經媒體彭博報道，如果以市場反應作為評判標準的話，迄今為止事實證明，美國總統特朗普發誓要採取「有意義的」行動取消香港某些特殊貿易待遇的評論，並未掀起軒然大波。

特朗普上周五(5月29日)在白宮玫瑰園發表的講話沒有提供下一步的細節或時間表，只是說會覆蓋美國和香港之間的全部協議。美國股市收復了失地，標指在紐約收市時升0.5%。周一(6月1日)香港恒生指數更大升超過3%，其中金融業領漲。

根據1992年《美國─香港政策法》，總統有權通過行政命令隨時中止香港的特殊貿易待遇。這法律涵蓋了雙邊關係的方方面面，從貿易到護照認可，再到影響航空旅行、運輸和投資的規定等。它甚至允許美元與港元自由兌換，如果被撤銷，這無異於一些分析家所稱的「核選項」。

不過，特朗普最新對華聲明，給中美緊張局勢降溫留有餘地：香港美國商會會長Tara Joseph周一說：「我們根本沒看到爭相恐後的撤離。總體而言，我們看到的是大家都先消化了這個消息。然後審視他們在香港的足迹，並思考這是否應該改變。」

儘管完全廢除該政策法案將引發巨大的法律問題，並可能令全球貿易受到重大打擊，但以下是分析師在關注的一些會影響貿易的關鍵措施：

【1、關稅】

特朗普可以對香港出口商品徵收與中國大陸相同的關稅，但這樣做的影響可能很小：去年，香港對美國的出口額為48億美元，只有中國對美出口額的1%左右。儘管香港是中國商品的主要轉運中心，但其中大多數已經按大陸稅率徵稅。

此外，美國對香港的貿易順差為230億美元，在全球最大，從特朗普最喜歡的指標來看，這無疑是個勝利，但這也意味着如果香港採取任何對等行動，特朗普將有可能浪費這個勝利。

ING Bank大中華首席經濟學家彭藹嬈在一份報告中寫道，取消香港的關稅豁免將損害港口、航運服務和物流行業。「不過，自中國內地和美國之間的貿易戰開始以來，這些行業已經受到了傷害。」

【2、出口管制】

美國允許香港進口某些被禁止中國進口的敏感商品。這包括某些具有消費和軍事雙重用途的技術，例如碳纖維，它既可以用於生產高球桿，也可用於製造飛彈部件。

取消這些特權將使香港受制於同樣的出口管制。儘管2018年香港需要美國特別許可的進口總額僅為全部商品的1.2%，但若有出口管制，美國出口商在某些商品上可能需要做更多的書面文件準備。

法國外貿銀行的經濟學家表示，出口禁令可能對中國和美國之間似乎正在展開的科技競賽有直接的影響。

【3、對個人的制裁】

去年通過對政策法的修正案賦予總統權力，以制裁那些對破壞香港自由和自治負有責任的人。該法律特別提到對總統指明的人員凍結資產並取消簽證。

【4、制裁銀行】

美國議員正在迅速推進一個將對與參與壓制香港自由的中國實體進行「重大交易」的銀行予以懲罰的議案。這基本可以通過阻止外匯交易，以及與美資銀行或公民進行交易等措施，有效地將這些銀行擋在美國金融體系之外。

共和黨參議員Pat Toomey和民主黨參議員Chris Van Hollen計劃本周推進這議案，鑑於最近在國會通過反華措施易如反掌，特朗普可能別無選擇，只能簽署。

在這方面採取的任何行動都可能嚴重損害中國內地和香港作為國際金融中心的角色。

【特朗普近期透過哪些措施反制中國？】

特朗普近期動作多多，相信目的是「競選連任」！以下是他最近的主要挽救選情行動：

●譴責示威

他在周末指摘反法西斯(Antifa)政治運動者帶頭進行暴力抗爭，說準備把這個「左翼」組織宣告為恐怖分子團體。

●擬延後舉辦G7峰會

他原計劃於6月在華府召開七大工業國(G7)峰會，目前延後到秋季(9至11月)，甚至可能延到11月美國大選後舉行，並且願意擴大邀請俄羅斯、澳洲、印度及南韓的領導人與會，但沒有提到邀請中國。

●宣布終止與世界衛生組織(WHO)關係

他說：「我們今天將終止與WHO的關係，並將資金重新分配給全球其他地方，滿足目前迫切的公共衛生需求。」

●宣布取消香港特殊關稅待遇

他譴責中國違反中英聯合聲明，宣布停止與香港在各方面的協議，並取消對香港的最惠國關稅待遇與政策豁免。

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