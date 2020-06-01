經濟重啟未解憂！亞洲製造業仍不樂觀

儘管亞洲受重創的經濟開始重啟，但5月該地區的工廠經理們對這一全球貿易引擎仍然不樂觀。

IHS Markit周一(6月1日)公布的數據顯示，南韓、日本、台灣的製造業採購經理指數(PMI)均下滑。越南、馬來西亞、泰國和菲律賓的指數有所改善，但仍位於盛衰分界線50下方。

周日(5月31日)發布的中國官方製造業PMI降至低於預期的50.6，但也有好消息，反映民企的財新5月份中國製造業PMI報50.7，4月份報49.6。

由於東北亞國家的前景繼續疲弱，因此工廠數據凸顯了亞洲脆弱且不均衡的復甦預期。

Oxford Economics印度和東南亞經濟部門負責人Priyanka Kishore表示，東北亞在遏制疫情方面取得了更大的成功，這導致了人員出行的更快恢復，並有利於內部需求，但它們仍必須應對非常疲弱的外部環境和半導體行業的潛在下行。

近期的高頻數據顯示全球需求略有回升，但在缺乏新冠病毒的疫苗下，各經濟體的復甦面臨不平衡風險。到目前為止，製造業指標發出的信號要比服務業指標強，各地政府最近才剛開始放鬆封鎖措施，並允許消費者有更大的出行自由。

作為「全球貿易晴雨表」，5月南韓出口再現兩位數跌幅。南韓貿易部周一表示，海外出貨量按年下降24%，經濟學家的預期為下降25%。目前在全球需求沒有更廣泛回升下，南韓出口似乎少有轉機迹象。

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