致富智庫：今年畢業？庫克：每個年代都有難題　要抱希望

外國媒體報道，蘋果公司(Apple Inc.)行政總裁庫克近日於美國俄亥俄州立大學網上為畢業生發表演說，引用了美國前總統小羅斯福和林肯的例子鼓勵畢業生！疫情雖然是前所未有的挑戰，但畢業後人生總是充滿困難，危機也會是轉機，只要抱持希望、勇敢面對，就可以創造較你想像更好的未來。

他說：「畢業後即使有許多挑戰，也要像林肯當初為黑人爭取權利一樣，保持希望。」

他首先提到3個人，36歲的美國軍官、30歲的詩人與20歲的軍護士，在1918年西班牙流感爆發後，軍官回到美國，雖然他深受重傷，是被擔架扛回紐約，但康復後隨即被政黨提名為副總統參選人，就是日後帶領美國走過「大蕭條」、打贏二次大戰的小羅斯福總統。

詩人當時也臥病在床，正煩惱着要去當高中教師，還是銀行櫃位服務員，但他反而開始撰寫名著的「荒原」，之後便獲得了諾貝爾文學獎，還開啟了「後現代主義」的文學風潮，他是英國的大詩人艾略特。

當時那位護士也得了西班牙流感，在她隔離期間，也開始思考是否還要繼續當護士，看着天空上的飛機、鳥兒，她最後決定轉換跑道，成為第1個飛越大西洋的女飛行員─艾爾哈特。

庫克坦言，雖然今年大家無法好好慶祝，但無損家長、老師、朋友與愛人對你畢業的期盼與興奮，希望大家可以將今年這場不尋常的畢業典禮當作一生的榮耀。他回憶1998年加入蘋果公司時，對於跟喬布斯工作感到無比興奮，後來「教父」先離大家而去，但卻對這個世界留下了很多良善的影響。

他說：「每個年代都有難題要面對，生活總會讓我們受到挫敗、不滿，但我們必須了解到，我們不是自己人生的唯一作者。」庫克感性地說，每當我們已經準備了詳細、充滿光鮮亮麗內容的人生規劃時，人生並不會總是順着我們的心意，與其持續詛咒人生困頓，不如好好檢視自己所有的人、事、物，對一切充滿感激的心，並勇於幫助有需要的人。

庫克提醒畢業生，要記住那些在社會上奮鬥的人們，記住自己所要在乎的、所愛的人們，記住自己是多麼的被上天祝福，可以受到良好教育，讓每個畢業生都可以發揮所長，讓未來充滿無限可能。

他最後分享常常回頭看林肯的書、文集，林肯面對困難、解放黑人時充滿正面思考，他謙卑的態度至今仍值得大家效法。

演講結束前，庫克坦言，雖然人生日後將充滿困難，但仍要保持心胸開闊，從心思考、重新思考，設法讓這個風雨飄搖的世界有更美好的未來，永遠保持希望。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626