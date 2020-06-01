無現金社會！星設數碼轉型辦事處　推動電子支付

外國傳媒報道，因應疫情改變生活形態，新加坡將成立「數碼轉型辦事處」，招募1,000位數碼大使，協助小販中心攤販及年長者使用數碼工具，以加速推動該國數碼化發展，主因是新加坡政府認為，疫情衝擊令數碼技能變得較以往更重要。

據悉，數碼大使在6月將探訪112個小販中心及活禽市場，鼓勵攤販採用電子支付，避免現金交易。到了7月，範圍將擴及咖啡廳及食堂。目標是在明年6月底前，為1.8萬個攤販提供電子支付的選項。

另一方面，明年3月底前，數碼大使將接觸10萬名長者，教他們上網購物及透過智能手機App與朋友、家人聯絡等數碼技能。

新加坡通訊及新聞部長易S. Iswaran表示，疫情已不可逆轉地改變了人們的生活方式。由於數碼連結，讓有些人可以做出必要調整，在家工作、學習或社交，但對於長者及弱勢一族卻非如此。政府認為，在疫情之後，數碼化不僅是大勢，也是一個機會，可大幅改善人民的生活及生計。

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