人民幣去向：高盛料未來3個月貶至2008年來最低

外國傳媒報道，高盛最新估計，美國對中國政策的不確定性將給人民幣匯價帶來壓力，預料未來3個月人民幣兌美元匯率將跌至2008年以來最低。

高盛指出，中美爭端涉及一系列不太可能很快得到解決的問題，在過去1個月裏，中國人民銀行(即中國央行)對人民幣逐步貶值展現出一定程度的寬容。

因此，該行預計，資金持續外流將對人民幣匯率構成壓力，決定下調未來3個月、6個月、12個月的人民幣兌每美元匯率預期，由先前估計的7.15、7.05、6.9，下調至目前估計的7.25、7.15、7。

另外，高盛認為，美國總統特朗普上周五(29日)宣布對香港採取的舉措是溫和，不應被視為升級，料近期中美雙邊緊張局勢不會升級到2019年水平。

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