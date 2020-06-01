新股專輯：移卡首掛低開高收6% 每手帳賺408元
2020年06月01日 16:14
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中國支付服務公司移卡(09923)周一(1日)掛牌，甫開市即「潛水」，開市價報14.96元，較招股價16.64元挫超過一成，日內曾低見14.92元，之後重上水面，最高見18.8元，全日收市報17.66元，升6.13%，全日成交額17.06億元，一手400股帳賺408元。
該公司挾着騰訊(00700)有份投資的光環，接獲超過16.65萬份申請，開發售超購640.38倍，國際配售則獲超購約11倍，每手中籤率10%，75手才穩中一手。乙組大戶則有4,800名，其中215張為「頂頭槌飛」，最終每人獲配33手，帳賺約1.34萬元，惟計及孖展息，則蝕約1.39萬元。
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