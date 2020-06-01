【市後重點睇】人民幣先升後回 道期靠穩
2020年06月01日 16:16
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美匯指數企97.9水平；離岸人民幣(CNH)兌每美元高見7.1283，最新報7.1449；港匯報7.7518；美元兌日圓報107.52；歐元處1.1147；英鎊處1.2410。金價重越1,740美元後回軟，報1,739美元。布油報37.7美元，紐油企35.37美元。道指期貨升91點。
●市後關注點
-21:45 美國5月製造業採購經理指數(PMI)終值
-22:00 美國4月建築開支；美國5月ISM製造業指數
●港股踏入6月有個好開始，恒生指數收報23,732點，升771點或3.2%。國企指數收報9,833點，升272點或2.7%，主板成交1,507億港元。「ATM」三大科網股做好，騰訊收報429元，升4.5%；阿里巴巴升4.3%，收報202.8元；美團點評再創新高，收報150元，升2.2%。港交所收報282.8元，漲4.6%。https://bit.ly/2ZVxiaj
-領展全年可分派總額按年升4.2%。https://bit.ly/3eAguJV
●A股快報：滬深股市收升2%至3%，滬綜指收復2,900點，收升63點或2.21%。https://bit.ly/3gFTtqS
●亞洲股市：日股收升184點，韓澳股漲1%。
●澳門5月賭收按年挫93%，連跌8個月。
●【深度解構】金融角色受考驗，香港樓市唔穩陣？
●【大行觀點】穆迪料今年中國GDP僅增1%，明年勢急彈。
●【冇料到？】美國威脅言論欠威力，中港股匯齊做好。
●中國5月財新製造業PMI為50.7。
●美匯指數未來兩季料跌至95，人民幣將升至7水平。
●日本5月製造業PMI報38.4，逾十一年最差。
●南韓5月出口按年跌23.7%，跌幅細過預期。
●消息指港交所擬推出更多交易所交易產品。
●新冠肺炎：澳洲5月樓價回落0.5%，近一年首跌。
●5月份第二市場暫錄161宗成交，按月增61%。
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