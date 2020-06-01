香港4月份零售業銷貨額挫36%　連跌15個月

政府統計處今日(1日)公布，2020年4月的零售業總銷貨價值的臨時估計為241億元，較2019年同月下跌36.1%。扣除其間價格變動後，4月零售業總銷貨數量的臨時估計按年下跌37.5%。

2020年3月的零售業總銷貨價值的修訂估計較2019年同月下跌42.1%。與2019年同期比較，今年首4個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌35.3%。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，2020年4月按年比較，百貨公司貨品的銷貨價值下跌18.0%。其次為食品、酒類飲品及煙草銷貨價值下跌14.0%；其他未分類消費品下跌28.6%；電器及其他未分類耐用消費品下跌21.7%；服裝下跌63.6%；藥物及化妝品下跌62.9%。

政府發言人表示，4月份零售業銷售的按年跌幅仍然龐大，儘管較3月份有所收窄，反映2019冠狀病毒病疫情及必須的防疫抗疫措施對與消費及旅遊相關活動構成的干擾仍然嚴重。

發言人進一步指出，雖然疫情在香港有所減退，但由於訪港旅遊業仍受疫情影響而停頓，加上嚴峻的勞工市場情況和各種不確定因素繼續影響消費情緒，零售業的經營環境依然充滿挑戰。政府會密切留意相關發展。

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