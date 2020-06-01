擴大開放！瑞信取得內地合資證券公司控股權

瑞信宣布，完成增持瑞信方正證券，由33.3%增至51%，並取得在中國內地合資證券公司的控股權。同時，胡知鷙獲任命為瑞信方正董事長一職。

今年4月，中國證券監督管理委員會(中國證監會)已批准瑞信控股瑞信方正。取得合資公司控股權後，瑞信會繼續在華投資，發揮自身綜合優勢，為中國和海外客戶提供全面的顧問服務和金融產品。

另外，身兼瑞信中國區副主席及瑞信方正現任董事胡知鷙，獲任命為瑞信方正董事長，負責瑞信在中國內地發展，以及合資公司未來業務計劃實行。

瑞信方正於2008年成立，總部設於北京。主要為中國客戶提供一系列資本市場服務，包括A股、外資股、政府債券和公司債券的保薦與承銷，以及相關財務顧問服務。2016年10月，瑞信方正在中國深圳前海推出證券經紀業務。

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