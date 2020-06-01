5月現樓按揭宗數創逾4年新低　滙豐市佔續居首

經絡按揭轉介數據顯示，今年5月份現樓按揭宗數為5,033宗，按月下跌522宗或9.4%，創逾4年新低。5月樓花按揭宗數為404宗，按月增加109宗或36.9%。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，現樓按揭宗數下跌，反映市民對樓按市場持觀望態度。至於樓花升幅，或由早前部分發展商加大力度推廣及提供優惠，吸引買家入市帶動。此外，樓花宗數亦有機會反映較早前的成交。

以今年首5個月計算，現樓及樓花同創4年新低，現樓按揭宗數錄得28,361宗，按年減少9,556宗或25.2%；至於樓花按揭宗數則為3,489宗，按年減少280宗或7.4%。

曹氏指出，香港失業率升至5.2%，創逾10年新高。另金管局早前表示，香港銀行已批出逾2.4萬宗中小企業「還息不還本」及其他延期還款個案，並且批出逾9,600宗包括住宅按揭「還息不還本」及應急貸款等申請，有關數據反映經濟問題逐漸浮現。

惟他認為，雖然市場有所調整，但樓按需求仍然殷切，隨着政府禁聚令逐步放寬，加上一手發展商積極推盤，相信可帶動一手及二手樓按於短期內回穩。

值得留意的是，5月四大銀行現樓市佔率回落3.2%，至65.1%，而中小型銀行市佔率則佔34.9%。曹氏表示，香港以至環球經濟繼續波動，銀行風險溢價持續增加，使銀行對按揭業務的態度審慎，相信各銀行的按揭息率仍有上調空間。

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