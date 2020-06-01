世界格局正轉變！日本逾70%企業明言要改變供應鏈

日本媒體報道，受疫情影響，在日本經營工廠的日企當中，有超過70%表示需要改變供應鏈。有製造業界估計，日本恐要花3年，才能感覺到經濟整體復甦。調查於5月25日至28日進行，對象為日本大企業社長和高管，涉及132家企業。

結果顯示，在日本經營工廠的日企中，有72.1%表示需要改變供應鏈，其中有65.3%稱，希望在危機下能更靈活地尋找替代、57.1%表示將停止從單一國家採購，以實現貨源多樣化。(問題回應可選擇多項)

在家工作方面，有90.9%企業計劃繼續執行在家工作政策；63.2%稱會將讓一半或超過一半的員工進行遠距辦公；讓全體員工在家工作的企業有4.6%；另有89.4%企業計劃引入彈性上班時間。

疫情也讓企業加速數碼化轉型，有63.6%希望增加數碼化投資；87%稱會提供遙距工作設備開支；63.6%計劃加強資安工作。另有61%計劃允許網上處理內部文書工作，此舉象徵日本將改變其以「印章批准文件」的企業文化。

企業也普遍擔心經濟前景，有41.5%預計市場不會在1年內恢復至疫情大流行前水平；預期經濟將在兩年後恢復的企業則有29.3%。

日本昭和電工社長兼行政總裁森川宏平表示，經濟復甦步伐因行業和地區而異，日本大約要花3年時間，才能感覺到經濟整體復甦。

由於疫情使日本民眾的生活方式和經濟活動發生變化，消費者留在家中的時間更長，使企業也需要更改盈利模式，日本連鎖便利商店FamilyMart總裁澤田貴司表示，正向節儉的消費者推出低價的自家品牌。

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