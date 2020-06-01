龐寶林：投資宜「貪新不忘舊」　特朗普下半年會較溫和

東驥基金管理董事總經理龐寶林在電話會議上表示，在全球央行寬鬆貨幣政策下，「錢變得愈來愈不值錢」，投資者部署退休投資的話，現階段應該考慮入市。他坦言，不投資才是最大的風險。

龐氏對港股中長線走勢樂觀，惟他預期短期內「港版國安法」將有更多細節出台，加上美國對此有相應行動，恒指於6月有機會下試22,500點。由於臨近美國大選，他預期下半年美國總統特朗普針對中國及香港的行動將會較溫和，避免激起美國商界的反對而流失選票，故料港股下半年有機會回升至24,000點，甚至更高。

他續指，隨着更多「同股不同權(WVR)」的中概股回歸，這些股份持續高速增長，加上未來有機會納入恒指成分股，有望吸引外資及「北水」來港投資，繼而帶動港股。

選股方面，他建議採取「貪新不忘舊」的策略，即在新經濟股與舊經濟股適時轉換。他解釋，新經濟股盈利增長潛力大，惟股價波動性很大；而包括香港地產、金融股在內的舊經濟股，其股價「跌得殘」，息率和估值相對吸引。

他同樣看好健康護理和生物科技企業，因為板塊日漸成熟，不少投行和分析師設計針對生物科技股的投資產品。他建議投資者在強積金配置中要有生物科技股作中長線投資，惟他提醒，由於該板塊大多為未有盈利的企業，股價波動較大。

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