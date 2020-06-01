領展：租戶最壞情況料已過去 一刀切減租冇道理
2020年06月01日 18:02
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領展行政總裁王國龍
領展(00823)行政總裁王國龍表示，「可以大膽講」旗下租戶最壞情況已經過去，關鍵是領展大部分租客是必需品和食肆，本身不太受旅客減少影響，而社交限制措施已經逐漸放寬，多了人出外用膳、「街市都非常旺」。只要新冠肺炎疫情逐漸好轉而社會沒有其他打擊商戶生意的事件發生，領展零售物業組合的表現應該會向好的方向發展。
就領展上一財年香港零售物業組合續租租金調整率下調至12.6%，王國龍解釋，確實多了租戶需要減租，並以經調低的租金簽訂未來3年的新租約，但公司政策是盡量保持高出租率，因為如果太多空置店舖會給消費者的觀感不良，而且現時已經有過百多新客填補空缺。儘管受限聚令影響的行業，如補習社和酒樓減幅會比較大，但仍有不少商戶業務穩定甚至有增長，如街市和超市。
對於領展被指是疫情期間最不合作減租的業主之一，主席聶雅倫表示，一刀切給所有租客減租完全沒有道理，因為領展租客範圍廣泛，近半在疫情間生意依然做得不錯，因此領展的做法是集中與其餘一半即近3,000個租客商討度身訂造的減租。他不認為市道會進一步惡化，但若不幸成真，領展絕對有意撥出更多資源幫助商戶紓困。王國龍補充，一些租客獲減租超過一半，要個別處理。
他續指，內地一樣見到市面人流增加了不少，消費意欲最重要是民眾對出外用膳和見人的信心回升。至於去年新收購的澳洲項目，它本身有3個租約，每年都會加租，而且平均尚餘超過8年才到期，其表現不用擔心，而且領展收購該項完全用澳元融資，基本上除了業績上少許匯率變化外，基本上領展不受澳元波幅影響。
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