領展：租戶最壞情況料已過去　一刀切減租冇道理

就領展上一財年香港零售物業組合續租租金調整率下調至12.6%，王國龍解釋，確實多了租戶需要減租，並以經調低的租金簽訂未來3年的新租約，但公司政策是盡量保持高出租率，因為如果太多空置店舖會給消費者的觀感不良，而且現時已經有過百多新客填補空缺。儘管受限聚令影響的行業，如補習社和酒樓減幅會比較大，但仍有不少商戶業務穩定甚至有增長，如街市和超市。

對於領展被指是疫情期間最不合作減租的業主之一，主席聶雅倫表示，一刀切給所有租客減租完全沒有道理，因為領展租客範圍廣泛，近半在疫情間生意依然做得不錯，因此領展的做法是集中與其餘一半即近3,000個租客商討度身訂造的減租。他不認為市道會進一步惡化，但若不幸成真，領展絕對有意撥出更多資源幫助商戶紓困。王國龍補充，一些租客獲減租超過一半，要個別處理。

他續指，內地一樣見到市面人流增加了不少，消費意欲最重要是民眾對出外用膳和見人的信心回升。至於去年新收購的澳洲項目，它本身有3個租約，每年都會加租，而且平均尚餘超過8年才到期，其表現不用擔心，而且領展收購該項完全用澳元融資，基本上除了業績上少許匯率變化外，基本上領展不受澳元波幅影響。

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