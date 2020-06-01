【全球救市】南韓推重塑經濟計劃　涉逾4700億

外媒報道，南韓政府公布了76萬億韓圜(約4,794億港元)的新支出計劃，以便疫情過後重塑經濟。

南韓總統文在寅最初於4月份提出的計劃，旨在通過支持就業增長和新興產業，重新確定到2025年的經濟重點。據下半年政策展望聲明，計劃部分資金將來自正在起草的第三份追加預算。

隨着新冠肺炎疫情衝擊，南韓經濟及貿易均遭受打擊。南韓政府預測，當地今年經濟增長僅0.1%，為1998年亞洲金融危機以來最慢。雖然南韓政府最新預測比央行和經濟學家樂觀，但政府直言如果出現第二波疫情，不排除下調預期。

此外，該國周一(1日)早上公布5月份出口按年下跌23.7%，進口按年下跌21.1%。

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