領展：因應市況考慮回購 續留意物業投資機會
2020年06月01日 18:22
東網電視更多新聞短片
領展(00823)上一財年基金單位回購未達標，財務總監黃國祥稱，本財年會因應市況考慮回購，只是當前市況波動很難說準甚麼時候合適。
領展今年3月底現金及現金等價物按年大增1.92倍至78.77億港元，主要是過去一個財年融資活動方面，扣除交易成本後之帶息負債所得款項的216.29億元，致使全年實現正現金流52.91億元，扭轉前一財年現金流出。領展行政總裁王國龍表示，領展在過去2、3個月借了些新錢，期望有需要時不用費勁張羅。
他續稱，領展會繼續考慮不同地方的物業投資機會，近日亦見到這樣機會有所增加，因為一些人封盤之際，另一些業主因為財務需要而有意放售。新冠肺炎疫情的出行限制確實令盡職調整進度有所放慢，但領展內地的團隊仍然可以在國內實地視察，海外方面亦可找到當地專業人士幫忙，「當然真係要做最後決定時，希望可以(到場)睇一睇」。
他指，過去一年領展在內地物業的租金議價空間能夠做到更加進取，內地物業有其吸引力。
另外，就領展於截至3月底止的半年債券投資增至28億元，主席聶雅倫稱，主要是保守地投資於評級理想且相對接近到期的債券，好過把現金放在一邊甚麼都不做。如果要投資上市公司，應該傾向是地產股。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！