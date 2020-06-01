領展：因應市況考慮回購　續留意物業投資機會

領展今年3月底現金及現金等價物按年大增1.92倍至78.77億港元，主要是過去一個財年融資活動方面，扣除交易成本後之帶息負債所得款項的216.29億元，致使全年實現正現金流52.91億元，扭轉前一財年現金流出。領展行政總裁王國龍表示，領展在過去2、3個月借了些新錢，期望有需要時不用費勁張羅。

他續稱，領展會繼續考慮不同地方的物業投資機會，近日亦見到這樣機會有所增加，因為一些人封盤之際，另一些業主因為財務需要而有意放售。新冠肺炎疫情的出行限制確實令盡職調整進度有所放慢，但領展內地的團隊仍然可以在國內實地視察，海外方面亦可找到當地專業人士幫忙，「當然真係要做最後決定時，希望可以(到場)睇一睇」。

他指，過去一年領展在內地物業的租金議價空間能夠做到更加進取，內地物業有其吸引力。

另外，就領展於截至3月底止的半年債券投資增至28億元，主席聶雅倫稱，主要是保守地投資於評級理想且相對接近到期的債券，好過把現金放在一邊甚麼都不做。如果要投資上市公司，應該傾向是地產股。

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