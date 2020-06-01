撐到明年3月！內地中小微企貸款可延期還本付息

中國人民銀行聯合銀保監會、財政部、发展改革委、工業和信息化部印發了《關於進一步對中小微企業貸款實施階段性延期還本付息的通知》和《關於加大小微企業信用貸款支持力度的通知》。

《延期還本付息通知》要求，對於2020年年底前到期的普惠小微貸款本金、2020年年底前存續的普惠小微貸款應付利息，銀行業金融機構應根據企業申請，給予一定期限的延期還本付息安排，最長可延至2021年3月31日，並免收罰息。對於2020年年底前到期的其他中小微企業貸款和大型國際產業鏈企業(外貿企業)等有特殊困難企業的貸款，可由企業與銀行業金融機構自主協商延期還本付息。

《通知》強調，對於普惠小微貸款，銀行業金融機構要應延盡延。同時，人行會同財政部對地方法人銀行給予其辦理的延期還本普惠小微貸款本金的1%作為激勵。國有金融資本管理部門在考核國有控股和參股的銀行業金融機構2020年經營績效時，應充分考慮階段性延期還本付息政策的影響，給予合理調整和評價。銀行業金融機構應堅持實質性風險判斷，不因疫情因素下調貸款風險分類，不影響企業徵信記錄。

《信用貸款支持通知》明確，自2020年6月1日起，人行通過創新貨幣政策工具使用4,000億元人民幣再貸款專用額度，購買符合條件的地方法人銀行2020年3月1日至12月31日期間新發放普惠小微信用貸款的40%，以促進銀行加大小微企業信用貸款投放，支持更多小微企業獲得免抵押擔保的信用貸款支持。

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