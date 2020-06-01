新股專輯：潮流百貨泡泡瑪特遞主板上市申請

中國潮流百貨零售品牌泡泡瑪特(POP MART)向聯交所遞交主板上市申請，消息指集資介乎2億至3億美元(約15.6億至23.4億港元)。摩根士丹利及中信里昂證券擔任聯席保薦人。

泡泡瑪特成立於2010年，主打藝術玩具(Art toys)，目前持有多個知識產權(IP)，包括本港設計施設計的卡通Molly、繪本角色Labubu等。 據初步招股文件，該公司2019年全年利潤4.51億元人民幣(下同)，按年飆升3.53倍；收入亦按年勁升2.27倍至16.83億元。

行業報告顯示，泡泡瑪特按2017年至2019年收入增長計，是中國最大，而且增長最快的潮流玩具公司。知識產權(IP)是其業務核心，現已建立包含潮流玩具整個產業鏈的一體化平台， 包括藝術家發掘、IP營運、消費者及潮流玩具文化的推廣。

該公司於2017年1月在新三板掛牌，在2019年4月摘牌，導致其股權分布較為分散，股權多於1%，但少於5%的股東共16名，另有15名各佔不足1%股權的股東。創辦人、主席兼行政總裁王寧持有上市前56.33%股權。

集資所得將用於市場擴展、投資或收購、投資技術計劃、擴大IP庫、營運資金及一般公司用途。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626