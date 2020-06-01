新盤UPDATES：特色單位湧現創新高價交易

購買力持續流入一手樓市，帶動各區樓盤銷情報捷，而特色單位銷售表現相當理想，並繼續湧現創新高價交易。

●一號九龍道連沽2伙特色 呎價近2.5萬破頂

新盤特色單位承接強勁。據一手銷售資訊網資料，信和置業（00083）旗下長沙灣一號九龍道，剛連沽兩伙頂層連天台戶，其中27樓C單位，實用面積301方呎，天台面積160方呎，以745.9萬元獲承接，呎價24,781元創出項目新高紀錄。而27樓B室，實用面積302方呎，天台176方呎，成交價747萬元，呎價24,735元。

●龍譽5月速沽40伙 吸金超過13億元

新盤交投轉旺。保利置業集團（00119）旗下啟德龍譽，5月份速沽40個單位，套現逾13.18億元，平均呎價約33,466元。項目於2020年暫已錄得67宗成交, 總銷售額逾19.14億元。

該公司銷售及市務部總監朱美儀指出，項目現時僅餘最後31個兩房至四房單位未售，當中大部分為高座單位，可享維港景致，相信會繼續吸引用家及投資者入市。

●愉景灣大屋2.76億元內部轉讓

香港興業國際（00480）位於愉景灣1a/1b區的全新洋房項目，再錄得內部轉讓個案。成交紀錄冊顯示，洋房A、A1、A2及A3以2.76億元轉售，買家為賣方的有關連人士。該盤自5月22日至今已連錄4宗內部轉讓交易，合共涉資9.63億元。

半山捌號新增樓價一成首期建築期付款計劃

據一手銷售資訊網資料，英皇國際（00163）旗下西半山新盤半山捌號，剛更新價單引入低首期建築期計劃，買家於完成交易前只須先付樓價一成作首期，並享售價1%折扣優惠。

●樓市回暖！中原香港住宅部5月佣金收入創逾一年新高

受惠新盤交投暢旺，地產代理生意亦好轉。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑透露，公司香港住宅部5月佣金收入約4.71億港元，按月升46.7%，並創出13個月新高。他估計，6月個新盤將開售，一手住宅成交量有機會進一步升至逾2,500宗。

●布少明料6月新盤交投可逾二千宗水平

本月大批新盤部署開售，美聯住宅部行政總裁布少明預計，全月一手住宅成交量可望逾2,000宗，與5月成績相若。他亦估計，發展商開價態度會較為審慎，首批單位開價會保持吸引。

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