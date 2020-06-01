【亂市大鱷】有隻對沖基金今年獲得100%回報

縱使全球飽受疫情肆虐，但仍有基金回報強勢跑出！外國媒體報道，由對沖基金Brevan Howard聯席創辦人Alan Howard管理的AH Master Fund今年迄今的回報率為100%，在眾多對沖基金中脫穎而出。

新冠肺炎疫情球肆虐，導致規模達3萬億美元的對沖基金行業出現大洗牌，但Alan Howard今年的出色表現可謂一雪前恥。

據報，AH Master基金的大部分收益都是在3月份疫情大爆發、全球市場混亂時獲得，雖然目前尚不清楚具體情況，但從母基金Brevan Howards在4月份寫給客戶的信中可以得知，其收益主要是由利率交易所驅動。

Brevan Howard也在3月份獲得超過了18%的回報，是有史以來表現最好的一個月。

有評論指出，這是Alan Howard個人投資生涯中的高光時刻，但這並不是他第一次獲得如此引人注目的投資回報。當在2007-2008年多數對沖基金錄得大規模虧損的環境中，Alan Howard一戰成名，為母基金Brevan Howards賺取了至少20%的收益。

然而好景不常，由於投資失誤及客戶大量流失，Brevan Howards資產從2013年的400億美元跌至去年年底不足80億美元。

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