全球經濟或步入開開關關「新常態」　劣勢恐直至年底

外國傳媒報道，中國製造業生產逐步恢復正常，其5月採購經理指數(PMI)為50.6，遠高於2月35.7低位，管理顧問公司IMA Asia常務董事Richard Martin認為，數據顯示中國經濟正實現V形反彈，亞洲其他市場如越南和台灣的經濟，也有可能跟隨。

不過，他警告，在中國內地、越南、台灣以外地區的經濟，例如歐洲和美國，將在未來2到3個月持續下滑或維持低谷，此後才可能回升。

他又指出，美國股市表現與經濟數據不佳背道而馳，認為失業率才是能較準確判斷經濟的數字，其預計美國、歐洲、澳洲等先進國家，到今年底將會出現雙位數失業率。

他估計，目前世界正過度至「新常態」，就是由於疫情可能復發，各個城市、州省甚至國家可能將「開開關關」，普遍的通縮也會出現，亦會看到市場需求降低和核心工業領域出現大規模重組，即使疫情消退，失業、破產、違約等浪潮將持續到今年底。

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