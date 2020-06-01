樓價UPDATES：GRAND AUSTIN四房放盤兩年　累減550萬沽

豪宅業主劈價出貨，西南九龍GRAND AUSTIN四房大單位，放盤兩年，終累積減價550萬元沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西半山承德山莊2座高層D室，實用面積約539方呎，兩房間隔，斥約1,320萬元承接作收租之用，實用呎價約24,490元，原業主於2005年8月以約498萬元購入，是次轉售帳面獲利約822萬元，升值約165%。

●西半山羅便臣道80號第1座高層D室，實用面積878方呎，套三房間隔，以2,980萬元易手，實用呎價33,941元，原業主於2015年11月以2,643萬元買入，持貨5年，帳面獲利337萬元，單位升值13%。

●北角和富中心12座極低層B室，實用面積1,308方呎，套三房間隔及工人套房，望海景，以1,839.8萬元易手，實用呎價14,066元，原業主於2007年11月以683萬元買入單位，持貨13年，帳面獲利1,156.8萬元，單位升值169%。

●北角寶馬臺高層N室，實用面積728方呎，套三房連工人房間隔，望海景，原先開價1,280萬元，放盤1個月，勁減100萬元，減幅達7.8%，終以1,180萬元連一個車位沽出，實用呎價16,209元，，原業主於2005年1月購入，當時作價352萬元，持貨15年至今沽售，帳面獲利828元離場，單位期內升值近2.4倍。

●筲箕灣柏匯低層D室，實用面積約328方呎，一房間隔，望樓景，今年3月中叫價735萬元放售，至近日以668萬元沽出，減價67萬元或約9.1%，實用呎價約20,366元，原業主於2016年5月以約625.7萬元購入，持貨約4年，現轉手帳面獲利約42.3萬元，物業升值約7%。

●筲箕灣形薈1A座低層C室，實用面積459方呎，兩房間隔，望山景，獲租客以21,500元租入，實用呎租約46.8元，業主於2016年8月以922萬元購入，按買入價計算，租金回報約2.8厘，租客為外區客。

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九龍區

●西南九龍GRAND AUSTIN第2座高層B室，四房間隔，望煙花景，實用面積約1,215方呎，以5,500萬元放盤兩年終獲外區客接洽，雙方議價後減價550萬元，以約4,950萬元成交，實用呎價約40,740元，原業主於2014年7月以約3,827.2萬元購入，是次轉售帳面獲利約1,122.8萬元，物業升值約29%。

●長沙灣西九四小龍5月全月錄得41宗成交，較4月份少6宗或13%，平均實用呎價卻上揚至18,339元水平，昇悅居2座中層H室，實用面積491方呎，兩房間隔，最初開價920萬元，現以903.8萬元沽出，實用呎價18,407元，原業主於2016年12月以746萬元入市物業，持貨逾3年，現沽貨帳面獲利157.8萬元離場，單位升值21%。

●長沙灣泓景臺5月全月錄約10宗買賣，包括7座中低層G室，實用面積473方呎，兩房間隔，吸引計劃入市多時之外區客承接，成交價842萬元，實用呎價約17,801元，原業主於2010年8月斥資365萬元購得，是次轉手帳面勁賺477萬元，升值約1.3倍。

●奧運站維港灣8座中高層C室，實用面積約822方呎，套三房連多用途房間隔，享海景，叫價2,160萬元，放盤近半年至日前以2,080萬元成交，當中減價80萬元或約4%，實用呎價約25,304元，原業主於2010年7月以約1,068萬元買入，持貨約10年帳面獲利約1,012萬元，單位升值約95%。

●大角咀形品．星寓低層C室，實用面積392方呎，一房間隔，獲新盤向隅客承接，單位原先放盤叫價680萬元，經議價後調減35萬元，議幅約5%，至645萬元成交，實用呎價約16,454元，上述單位原業主於2010年7月以約345.38萬元購得，是次轉手帳面獲利約299.62萬元，升值約87%。

●牛池灣峻弦1座低層E室，實用面積831方呎，套三房間隔，原先叫價1,300萬元，減價30萬元或2.3%，以1,270萬元沽售，實用呎價15,283元，原業主於2010年購入上址，當時作價749萬元，持貨至今轉售，帳面獲利521萬元離場，單位10年升值約70%。

●將軍澳怡心園3座低層G室，實用面積約601方呎，套三房間隔，開價788萬元，減價至760萬元成交，減幅約28萬或約4%，實用呎價約12,646元，原業主約於2008年7月以約255萬元購入，持貨約12年，現轉手帳面獲利約505萬元，賺價逾1.9倍，屋苑上月錄得8宗成交個案，平均實用呎價約11,350元。

●將軍澳居屋富康花園7座高層K室，兩房間隔，實用面積約431方呎，以約650萬元放盤1個月後，獲外區客洽詢，議價後減價12萬元，於已補價自由市場以638萬元易手，實用呎價約14,803元，新買家為首置客，原業主於2017年5月以約535萬元自由市場價購入，是次轉售帳面賺約103萬元，物業升值約19%。

●將軍澳廣場7座低層B室，實用面441方呎，兩房間隔，議價後以約733萬元成交，實用呎價約16,621元，原業主於2003年6月以135萬元入市，持貨17年，現轉手帳面獲利約598萬元離場，單位升值逾4.4倍。

●將軍澳居屋彩明苑E座彩桃閣高層5室，實用面積650方呎，三房間隔，原居於藍田區之公屋客換樓，未補價第二市場690萬元購入，實用呎價約10,615元，原業主於2010年9月斥資約209.22萬元購得，是次轉手帳面獲利480.78萬元，升值約2.3倍。

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新界區

●西貢蠔涌村單號屋全幢，建築面積2,100方呎，六房三廳間隔，望山景，連天台約700方呎，成交價1,700萬元，建築呎價8,095元。

●沙田玖瓏山日瓏閣1座中層C室，實用面積466方呎，一房間隔，放盤長達1年，原叫價900萬元，累減210萬元，減幅達23%，最終獲買家以690萬元承接，實用呎價14,807元，原業主於2015年1月以679萬元購入，持貨逾5年沽售，帳面獲利11萬元，單位期內升值2%。

●沙田欣廷軒3座高層E室，實用面積396方呎，兩房間隔，最終以760萬元，實用呎價19,192元，原業主於2013年7月購入上述單位，當時作價452萬元，持貨近7年至今沽售，帳面獲利308萬元，期內升值68%。

●沙田第一城5月錄45宗成交，屋苑37座低層H室，實用面積304方呎，兩房間隔，剛以530萬元易手，實用呎價17,434元，原業主於2008年以140萬元購入，持貨12年，是次沽出單位帳面獲利390萬元，單位升值逾2.7倍。

●大埔新達廣場3座高層F室，實用面積489方呎，獲用家以750萬元承接，實用呎價15,337元，原業主於2004年9月購入上址，當時作價194萬元，持貨逾15年至今轉售，帳面獲利556萬元，單位期內升值近2.9倍。

●粉嶺御庭軒7座低層D室，實用面積約419方呎，兩房間隔，原先開價580萬元放售，其後減價30萬元或約5%，最終獲買家以550萬元承接，實用呎價約13,126元，原業主約於2009年10月以約178萬元購入，持貨約11年，現轉手帳面獲利約372萬元，物業升值約2.1倍，新買家為分支家庭客。

●上水龍豐花園C座中層8室，實用面積326方呎，兩房間隔，以500萬元易手，實用呎價15,337元，新買家為同區客，由於多次失落於新盤抽籤結果，於是轉向二手市場覓盤，原業主於2009年以139.9萬元買入，持貨11年，帳面獲利360.1萬元，單位升值2.57倍。

●元朗溱柏8座低層D室，兩房間隔，實用面積約723方呎，三房間隔，享山景，叫價約800萬元放售上址逾半年，近日獲首置客洽商承接，雙方議價後以778萬元沽，實用呎價約10,761元，原業主於2014年8月以約564.9萬元購入，轉手帳面獲利約213.1萬元，物業升值約37.7%。

●元朗尚悅5月錄得23宗成交，其中8座高層H室，實用面積443方呎，兩房間隔，享山景，開價625萬元，新近獲天水圍新盤向隅客議價後以615萬元承接，實用呎價13,883元，新買家為上車客，兩度抽籤認購天水圍新盤，均未有抽得前籌，未能入市，轉到元朗二手市場覓心水盤，即睇即買。

●天水圍嘉湖山莊賞湖居2座中層A室，實用面積636方呎，套三房兩廳設計，減租500元，獲區內客即睇即租，月租12,000元，實用呎租18.9元，如以現時同類型單位的銀行估價約694萬元作計算，該單位的租金回報率為2.1厘。

●屯門錦華花園B座高層1室，實用面積353方呎，日前獲一名區內客垂青，累減32萬，新買家決定以528萬元購入作上車之用，實用呎價14,958元。

●屯門啟豐園3座中層E室，實用面積326方呎，兩房一廳間隔，原業主願意調整價格，減價11萬元，區內買家即睇即買，以469萬元購入自用，實用呎價14,387元，原業主於2006年以約82.6萬元購入單位，是次轉手帳面獲利約386.4萬元，單位升值逾4倍易手。

●屯門凱德花園3座低層G室，實用面積約325方呎，兩房間隔，近日以每月8,000元獲同區客承租，實用呎租約25元，業主於2019年5月以約420萬元購入上述單位，現租出可享租金回報率約2.3厘，租客在區內居住多年，由於子女逐漸成長，故此另覓單位。

●屯門豫豐花園9座高層A室，實用面積362方呎，兩房間隔，望內園，開價500萬元，減至488萬元沽出，實用呎價13,481元，新買家本為租客，見低息環境持續，決定買樓上車，早前抽籤認購天水圍新盤，終回流二手市場。

●荃灣柏傲灣5月共錄得11宗成交，當中二手成交佔9宗，包括2B座高層C室，實用面積497方呎，兩房間隔，5月初放盤，叫價950萬元，輕微議價10萬元後，以940萬元易手，實用呎價18,913元，新買家為同區上車客，原業主則於2017年1月以719萬元一手買入單位，持貨3年轉售單位，帳面獲利221萬元或31%。

●荃灣環宇海灣1座中層D室，實用面積約490方呎，兩房間隔，叫價840萬元，放盤僅兩星期，日前終以823萬元成交，減價17萬元或約2%，實用呎價約16,796元，原業主在2014年6月以約513.6萬元買入上述單位，持貨約6年，現沽出轉手帳面獲利約309.4萬元，賺價約60%。

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