突破封鎖！華為擬繞道聯發科「代購」台積電晶片

日本媒體報道，為了突破美國的封鎖，內地網絡設備生產商華為打算透過全球第二大晶片設計企業聯發科技「代購」台積電生產的半導體。

美國商務部去年5月將華為列入「實體清單」，禁止企業向華為出口美國生產的半導體等零部件和軟件，然而封殺行動在今年升級。

據報，華為的晶圓代工廠台積電已停止接收華為的新增訂單，因為台積電採用美國的生產設備，該公司在強化限制舉措出台後，表示會遵守法律和限制舉措。

華為與台積電的直接交易因此變得困難，據報該公司已開始與聯發科技建立新的關係，計劃從聯發科技採購用於5G手機的半導體，其採購量相當於過去數年交易量約3倍。

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