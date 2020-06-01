北京燃氣藍天擬擴展天然氣業務　周二復牌

由於上述強制出售，鄭明傑於公司的股權百分比由8.05%減至佔全部已發行股本約7.84%。

目前公司正就有關可能出售一些間接全資子公司的非控股權益與SK E&S進行磋商。SK

E&S為SK Holdings Co., Ltd.之附屬公司。SK集團為韓國一家大型財團，其業務涵蓋能源、化學、資訊及通訊技術及半導體等行業。公司認為倘可能交易事項落實，公司與SK集團之間將來的合作將提升該等附屬公司業務競爭實力，加強該等附屬公司之財務狀況及國際化管理能力，從而擴展集團天然氣業務。

可能交易事項一旦落實，將構成上市規則項下之公司一項須予公布交易，目前公司並未就有關可能交易訂立任何具法律約束力之協議。

公司已向聯交所申請股份自周二(6月2日)上午9時正起恢復買賣。

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