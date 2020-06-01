中國經濟真復甦！煉油廠需求強勁　油輪排隊卸貨

財經媒體彭博報道，在中國最繁忙的石油進口港附近，油輪已排成長隊等待卸貨，以便供應在燃料需求迅速反彈之際，正在大力提高產量的煉油廠。

根據船舶經紀商和船隻追蹤數據，有24艘或更多載有原油的油輪正在中國東海岸的碼頭等待卸貨。該地區的進口原油主要供應國有和獨立煉油廠。中國這個亞洲最大的經濟體正在引領亞洲石油需求的復甦，5月的需求幾乎回到了冠狀病毒導致全國性封鎖之前的水平。

隨着工廠恢復開工，人們在居家令放鬆之後返回工作職位，中國煉油廠正在加大生產，以將更多的原油轉化為汽油和柴油。政府的政策也造成雖然原油價格在每桶40美元之下，但成品油零售價格也不必下調，提升了煉油廠的利潤率。

分析公司Vortexa駐新加坡的分析師Serena Huang說：「中國的需求復甦和當前的低油價促使煉油廠，尤其是獨立煉油廠提高了原油加工量，如果煉油廠的需求保持強勁，原油進口勢頭可能會延續到6月。」

與此同時，油輪隊伍可能會變得更長，因從全球各地駛往中國的超級油輪數量達到至少自2017年初以來的最高水平。

Braemar ACM Shipbroking駐新加坡的蘇伊士以東油輪研究負責人Anoop Singh說：「低油價也將為戰略儲存提供支持，這肯定會加劇中國港口的擁堵狀況。」

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