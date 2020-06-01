夜市UPDATES：美股反覆轉升　港夜期仍低水300點

市場風險驟增，惟美國5月ISM製造業採購經理指數(PMI)好過前值，使到美股反覆轉升，道指目前報25,400點，升17點或0.07%；標指報3,046點，升2點或0.08%；納指報9,523點，升33點或0.35%。

美國大規模抗議和騷亂持續，瑞銀指股市從目前水平進一步反彈正變得愈來愈困難，但也預期美股不會大幅下跌。

然而，財經媒體彭博引述多位消息人士透露，中國國企中糧集團和中儲糧集團已被中國當局勒令暫停採購美國農產品。另有消息人士表示，中國的買家亦取消了數量不明的美國豬肉訂單，中國政府尚未告知私營企業公司，應停止進口美國農產品。

面對中美關係再度轉差，港股期指夜市目前報23,444點，升19點，低水289點。

美國5月ISM製造業PMI報43.1，不及預期但好4月，但許多經濟學家預計美國國內經濟活動仍將保持在非常低的水平。

美國勞工部將於本周五(6月5日)發布5月非農就業報告，預計報告將顯示美國失業率升至創紀錄的19.6%。

【21:30】憂慮中美緊張關係可能升級，美股周一早段偏軟，道指跌145點，至25,237點；納指跌15點，至9,474點；標指跌3點，至3,040點。

券商Evercore將蘋果公司(Apple Inc.)目標價由345美元上調至360美元，並指在「上行情景」下，盈利增長加上服務和穿戴式業務推動，Apple股價未來4年可望升至550美元，市值升見2萬億美元。Apple股價早段升0.11%至318.3美元。

摩根士丹利將網購巨人亞馬遜目標價由2,600美元上調至2,800美元，預期即使整體消費開支放慢，該公司仍可望錄得較快的增長。亞馬遜股價早段升0.58%至2,456.47美元。

手遊開發商Zynga同意以18億美元收購土耳其同業Peak，是該公司歷來最大宗併購案。Zynga股價早段升3.83%至9.5美元。

美股強勁反彈下，高盛放棄了再次下跌的預期。該行策略員包括科斯廷已收回標指將跌至2,400點，即較上周五(29日)收市跌逾21%的預測，如今還認為標指於2,750點有支持，而且可能進一步上漲至3,200點。高盛的策略員維持標指年底目標3,000點，並提到由於經濟、盈利、貿易和政治方面的風險，美股短期回報傾向於「下行」，或最多只是「中性」。

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