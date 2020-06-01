成實外教育獲兩名股東增持
2020年06月01日 22:08
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成實外教育(01565)公布，獲兩名股東Happy Venus及Lucky Sign告知，分別於5月29日收購50萬股及546.8萬股，每股平均價介乎約1.5546至1.59港元。
完成後，Happy Venus及Lucky Sign分別持有1.81億股及1.01億股，相當於目前已發行股本總數約5.86%及3.28%。
董事會認為，該等收購事項反映Happy Venus及Lucky Sign對公司前景及增長潛力抱持信心。
Happy Venus Limited為執行董事兼控股股東嚴玉德的女兒嚴弘佳全資擁有100%的公司。Lucky Sign Global Limited為由公司執行董事葉家郁擁有22.5%及葉家齊擁有77.5%的公司。
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