成實外教育獲兩名股東增持

完成後，Happy Venus及Lucky Sign分別持有1.81億股及1.01億股，相當於目前已發行股本總數約5.86%及3.28%。

董事會認為，該等收購事項反映Happy Venus及Lucky Sign對公司前景及增長潛力抱持信心。

Happy Venus Limited為執行董事兼控股股東嚴玉德的女兒嚴弘佳全資擁有100%的公司。Lucky Sign Global Limited為由公司執行董事葉家郁擁有22.5%及葉家齊擁有77.5%的公司。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626