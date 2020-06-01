【負利率時代？】倘英年底硬脫歐　大行估會實施

外國傳媒報道，花旗歐洲研究主管Christian Schulz周一(1日)表示，英國最終可能無法避免採取負利率，尤其未能順利於今年底達成脫歐協議。

他表示，如果英國在缺乏新貿易協議的情況下「脫歐」，英倫銀行(即英國央行)很可能在2021年中期將利率降至-0.1厘。他認為市場很容易忽略英國在今年底「硬脫歐」的風險。

英國和歐盟本周將進行第4輪脫歐談判，預計為最後一輪，英國官員必須在今年12月31日前與歐盟達成自由貿易協議，惟雙方仍存在很大分歧，英國脫歐談判代表Michel Barnier的顧問Stefaan de Rynck也在上周表示，不認為本次談判會取得重大突破。

加拿大皇家銀行(RBC)亦認為，英國央行可能在今年下半年將利率下調至零以下，當中以11月最有可能。

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