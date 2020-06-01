華電福新獲溢價65%提私有化

華電集團直接擁有及透過華電科工及烏江水電擁有合共佔公司有表決權權益的約62.76%。

要約人將向H股股東支付每股H股2.5港元的註銷價及向內資股股東(惟華電集團及華電科工除外)支付每股內資股2.29995元人民幣(相當於按匯率計算的每股H股的註銷價)．註銷價格較於最後交易日於聯交所收市價每股H股份約1.51港元溢價約65.56%。要約人須支付的註銷價總額分別為64.25億港元及17.25億元人民幣。

公司已向聯交所申請批准H股於2020年6月2日上午9時正起恢復買賣。

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