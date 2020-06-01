東方日報B1：六絕月開局 恒指彈771連破三關
2020年06月01日 23:53
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恒指周一扭轉「三連挫」的頹勢，總成交1,510億元。
美國總統特朗普最新對華政策較預期溫和，加上內地上月經濟數據表現轉好，港股於「六絕月」首個交易日顯著反彈。恒生指數周一扭轉「三連挫」的頹勢，收報23,732點，升771點，收復二萬三點關、10天及50天移動平均線。惟證券界料，股市未企穩，恒指或回跌至22,500點水平，籲投資者謹慎選股。
恒指高開578點，已為全日低位，其後更一度升844點，高見23,806點；國企指數收報9,833點，升272點。港股總成交1,510億元，沽空金額約192億元，沽空比率12.74%。周一(6月1日)「北水」錄得淨流入約17.5億元。
合稱「ATM」的阿里巴巴(09988)、騰訊控股(00700)及美團點評(03690)持續強勢。騰訊獲「北水」追捧，周一錄得5.63億元淨買入，股價升4.53%，收報429元。美團先跌後升，收市再創新高，升2.25%，收報150元。不過，「北水」連日沽售美團，周一錄得5.36億元淨賣出，計及過去4個交易日，「北水」累計走資逾17億元。阿里則升4.38%，收報202.8元。
上周急跌的地產股報復式反彈，新鴻基地產(00016)及新世界發展(00017)分別升6.12%及5.63%；恒基地產(00012)升4.7%。醫藥板塊亦普遍做好，中國生物製藥(01177)股價飆6.72%，收報13.02元，為表現最佳藍籌；石藥集團(01093)升3.16%，收報19.42元。
東驥基金管理董事總經理龐寶林預期，短期內「港版國安法」將有更多細節出台，加上美國對此有相應行動，恒指於本月仍然較弱，有機會下試22,500點。不過，由於臨近美國總統大選，料特朗普針對中國內地及香港的行動將會較溫和，以避免激起美國商界的反對而流失選票，故料港股下半年港股有機會回升至24,000點或以上水平。
選股方面，龐氏建議採取「貪新不忘舊」的投資策略，即在新經濟股與舊經濟股適時轉換。他解釋，新經濟股盈利增長潛力大，惟股價波動性很大；而包括本港地產、金融股在內的舊經濟股，其股價「跌得殘」，息率和估值相對吸引。
銀河證券業務發展董事羅尚沛認為，恒指在23,800點的阻力不小，若未能企穩此水平，後市回落速度可以很快，或跌至23,200點。他建議，投資者現階段應趁機減磅，尤其是「本地薑」股份，待恒指有機會企穩23,800點之後，才再入市，並只揀選中資股及新經濟股。
而港股收市後傳中國停購部分美國大豆及豬肉，市場憂慮中美貿易戰或捲土重來，港股美國預託證券(ADR)周一早段普遍受壓，滙豐控股(00005)報36.49元，較香港收市價低0.11元；騰訊控股報424.45元，較港低4.45元。若按比例計算，相當於恒指下跌194點。
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