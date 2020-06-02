美俄元首通電：同意積極支持油價趨穩

外媒報道，美國總統特朗普和俄羅斯總統普京進行了電話會議，雙方均表示積極支持目前關於石油市場的多邊協議，以助油市需求的逐步恢復和使油價趨於穩定。

石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)將於本周或下周開會討論是否延長目前的減產協議。雖然美國沒有正式加入這個協議，但特朗普幫助促成了協議。再者，由於油價低企和需求疲弱，美國頁岩油生產商關閉了產油設備，導致美國產量已大幅下降。

近期國際油價回升，部分原因是需求反彈強於預期，但市場仍關注全球石油市場仍面臨第二輪新冠疫情的風險，加上目前油價約為每桶35美元，低於大多數OPEC+國家滿足政府支出所需的價格水平。

OPEC+在5月至6月同意減產每日970萬桶，是紀錄以來最多，主要為了應對新冠肺炎疫情而拖累油價大跌。此前，沙特一名代表指，沙特及其他自願額外減產的產油國同意延長最大力度的減產1至2個月。

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