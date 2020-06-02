美股收市：憧憬經濟重啟　道指6月開局升91點　

投資者對於美國經濟重啟感樂觀，部分抵銷了當地示威活動及中美關係轉趨緊張的不明朗因素，美國股市周一(6月1日)上漲。道指收報25,475點，升91點或0.36%；標指收報3,055點，升11點或0.38%；納指收報9,552點，升62點或0.66%。

對於後市，美股強勁反彈下，高盛放棄了再次下跌的預期。該行策略員包括科斯廷已收回標指將跌至2,400點，即較上周五(5月29日)收市跌逾21%的預測，如今還認為標指於2,750點有支持，而且可能進一步上漲至3,200點。

不過，高盛的策略員仍維持標指年底目標3,000點，並提到由於經濟、盈利、貿易和政治方面的風險，美股短期回報傾向於「下行」，或最多只是「中性」。

Canaccord Genuity Capital Markets技術分析師Javed Mirza則認為，美股在6月可能會回調，主要因為投資者看好股市，屬於「技術性利淡」因素；成熟的投資者正減持銅及紐約石油等商品；以及周期性較低的行業相對跑贏大市，表明投資者趨向防守。但他強調，任何潛在調整都是趁低吸納的時機。

值得留意的是，中美關係趨向緊張，或影響到此前達成的首階段中美貿易協議。財經媒體彭博引述多位消息人士透露，中國國企中糧集團和中儲糧集團已被中國當局勒令暫停採購美國農產品。

另有消息人士表示，中國的買家亦取消了數量不明的美國豬肉訂單，中國政府尚未告知私營企業公司，應停止進口美國農產品。

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