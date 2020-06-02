百濟神州發布澤布替尼對比伊布替尼臨床數據

澳洲Peter MacCallum癌症中心低度淋巴瘤和慢性淋巴細胞白血病疾病組組長、ASPEN試驗指導委員會會員兼試驗主要研究者Constantine S. Tam表示，在ASCO上公布的兩項試驗數據都間接表明瞭，無論患者先前是否接受其他治療，澤布替尼在治療WM患者上可能是一項更有益的治療方案。在ASPEN試驗中，澤布替尼在安全性上更有優勢，與伊布替尼相比是一項更為耐受的治療方案，尤其考慮到多項特殊關注的不良事件，比如心房顫動、高血壓和腹瀉。

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