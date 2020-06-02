百濟神州發布澤布替尼對比伊布替尼臨床數據
2020年06月02日 07:04
東網電視更多新聞短片
百濟神州(06160)公布，在2020年美國臨床腫瘤學會(ASCO)線上科學會議上公布了澤布替尼對比伊布替尼用於治療華氏巨球蛋白血症(WM)患者的ASPEN3期臨床試驗隨訪結果，以及澤布替尼作為單葯用於治療初治或復發/難治性(R/R)WM患者的1/2期臨床試驗的長期隨訪數據。
澳洲Peter MacCallum癌症中心低度淋巴瘤和慢性淋巴細胞白血病疾病組組長、ASPEN試驗指導委員會會員兼試驗主要研究者Constantine S. Tam表示，在ASCO上公布的兩項試驗數據都間接表明瞭，無論患者先前是否接受其他治療，澤布替尼在治療WM患者上可能是一項更有益的治療方案。在ASPEN試驗中，澤布替尼在安全性上更有優勢，與伊布替尼相比是一項更為耐受的治療方案，尤其考慮到多項特殊關注的不良事件，比如心房顫動、高血壓和腹瀉。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！