【專家點評】邵志堯：科技與生活結合　香港別再磋跎

物聯網 Internet of Things (IoT) 是指所有可以聯網的東西，今天很多人喜歡用的智能手環，便是一個很好的例子。它是承接着人工智能(AI)第三波的浪潮，把AI監察在眼耳口鼻狀況，智能手錶有耳朵、有心跳監察儀等，把相關資料數據連接上雲端軟件，可以為個人的健康作紀錄，並和同齡人士作比較。因為用者願意披露多一些資料，他便可以從雲端龐大數據資料庫找出強特徵Strong Features 或弱特徵 Weak Features，預先找到潛藏的疾病，而建議相應的治療方法。

一些喜歡跑步的人士，更可以連成跑步群，互相鞭策鼓勵，機構舉辦網上跑步賽事，在指定日子內完成多少公里便會獲得勳章或獎牌，運動品牌公司可推廣其服裝和鞋履，更有幣值衍生在閉環使用，把金融科技Fintech ABCD(即AI、區塊鏈-Blockchain、Cloud-雲端和大數據-Big Data，發揮得淋漓盡致。

無人駕駛查實也是物聯網的一種，它把車輛連上網，和不同的車輛保持距離，汽車裝有多個探頭，把自身車輛數據上載，更再和其他車輛的數據一起作運算，要作出如此巨大數據運算和運輸，超級基建便應運而生，如5G、超級雲、高速計算機和超高電壓等，這是未來十年重點發展的方向，亦需要將科技倫理考慮進去。

如一旦全面落實無人駕駛，很多計程車和巴士車駕駛員失業，怎樣處理下崗的司機，相關的法規和責任能否跟得上？如事故出現，是巴士公司負責還是軟件公司負責？這些問題要立法機關詳細討論。香港仍未有心理準備去迎接未來的發展，為免落後於人，應該不要再浪費光陰，以免跟不上這輛新科技的列車。

江西財經大學客座教授及雲端與流動運算專業人士協會數字經濟委員會主席 邵志堯

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