【專家點評】陳正犖：市場炒作中概股來港上市

中美政治角力持續，但港股投資者昨日似乎未有理會，市場反而炒作中概股來港上市。目前有逾100間中資企業在美國發行預託證券上市，整體市值過萬億美元，當中首20大幾乎佔據所有成交量，再仔細看，首10大中資企業預託證券已佔成交逾八成。

我們嘗試以三個不同情景作分析，第一個情景是，假設首20大中概股來港第二上市，參考阿里巴巴目前在香港交投，我們估計或將港股日均成交提升6%，計及亞里巴巴的話，日均成交或增加10%。美國參議院通過議案，如果在美國上市的外國公司，連續三年未能遵守美國監管要求及審計標準，將被撤銷上市地位，這些上市公司亦需要證明，其不屬於外國政府所有或控制。

我們假設第二個情景是，全部中資企業預託證券從美國退市並轉投香港，他們目前整體日均成交約600億港元，或推高港股日均成交約60%，不過要留意美股周轉率相當於港股的兩倍，港股成交能提高30%，其實已是相當樂觀的預測。

第三個情景亦是最有可能出現的結果，即是部分中資企業預託證券來港上市，並獲納入互聯互通名單，這情況下港股成交或增加20%。目前內地交易所及監管機構正研究中概股第二上市後，可否被北水參與買賣，我們估計阻力未必太大，一來是因為上交所及深交所可以分享一半交易收入，二來是因為內地投資者可以藉此取得機會投資內地科技行業的龍頭。

中概股來港上市，除了有望刺激成交，還會為港交所的市場結構帶來改變，原本金融股佔比達40%至50%，未來將發展成以新經濟股份及增長型股份主導的市場。恒生指數將改革，8月或容許同股不同權及第二上市公司染藍，佔恒指比重最多半成，港股周轉率預期將有結構性改善，衍生工具市場成交亦有機會受惠。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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