【全球攬炒】南韓5月通縮0.3%　史上第二次跌至負值

南韓第一季國內生產總值(GDP)終值按年增長1.4%，預期升1.3%，初值為1.3%；按季終值收縮1.3%，預期收縮1.4%，初值跌1.4%。

此外，因新冠肺炎疫情持續打壓國內需求，加上油價暴跌的影響，5月份南韓消費物價指數(CPI)按年跌0.3%，是自1965年開始統計以來，該指數第二次跌至負值，對上一次跌至負值是去年9月。至於CPI按月跌0.2%。

南韓近幾年一直努力應對低通脹，分析警告，是次疫情可能會加劇通縮壓力。雖然政府於5月中旬開始便普遍發放補助以鼓勵支出，但CPI依然下降。上個月出現的新增聚集性病例可能抵銷了消費信心的回升，使市民外出消費的意願降低。

南韓財政部副部長Kim Yongbeom表示，由於市場對全球經濟復甦的期望，全球金融市場正展現出強大的彈性，但現在還不能對這一局勢過於樂觀。

他續稱，市場擔心全球市場波動可能會因一些因素而擴大，包括中美衝突，南韓將密切關注全球趨勢，將在必要時採取嚴厲措施穩定市場。而隨着主要國家恢復經濟活動，出口環境可能會改善。

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