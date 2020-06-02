【專家點評】中國銀河國際：內險A股估值吸引值博

中國銀保監會披露2020年四月保險行業保費收入及相關經營指標數據。2020年首四個月，行業保費增速較第一季度改善，保險行業累計實現原保費收入達到1.99萬億元人民幣，按年增長4.34%，較今年第一季度提升2.05個百分點。其中，壽險保險達到1.22萬億元人民幣，按年增長1.48%；健康險保費3,293億元人民幣，按年增長20.53%；意外險保費達到394億元人民幣，按年少9.43%；產險保費4,016億元人民幣，按年增長3.29%。

從單月保費數據看來，保險行業保費按年增速擴大，按月有所下滑。2020年4月，保險行業實現原保費達到3,191億元人民幣，按年增長16.59%，遠超過3月保費增速，環比減少35.23%。除意外險外，其他各類險種保費按年實現不同程度的增長。

其中，壽險保費按年增速明顯改善，由負數變為正數，單是2020年4月，壽險業務實現保費收入1,385億元人民幣，按年增長21.28%，按月減少46.61%；健康險業務實保費收入652億元人民幣，按年增長16.43%，按月減少40.67%；意外險業務實現保費收入1,054億元人民幣，按年增長12.73%，按月減少5.56%。

保險行業資產規模穩健增長，固定收益類及權益類資產配置比重均有所增加，截至2020年4月底，保險行業總資產達21.87億元人民幣，較年初增長6.36%，淨資產2.58萬億元人民幣，按年增長3.97%；資金運用餘額19.61億元人民幣，較年初增長5.82%。

隨着市場行情及政策環境變化，保險行業資產配置結構不斷調整，保險企業固定收益類和權益類資產配置比重上升，其他投資配置比重下降。截至2020年4月底，固定收益類資產配置比例為48.55%，較年初增加0.37個百分點，權益類資產配置比例13.60%，較年初增加0.44個百分點，其他類投資比例37.86%，較年初減少0.81個百分點。

受惠於保險經紀綫下展業推進，以及保障型產品銷售力度加大，上市險企四月單月保費按年改善明顯。單是2020年4月，5家上市險企累計實現原保費收入1707.87億元人民幣，按年增長15.36%。

新冠肺炎疫情防控取得重要的階段性成果，經紀人綫下展業穩步推進，加上疫情刺激居民增強保障意識，保險型產品需求釋放，負債端改善，長債收益率見底反彈，投資端風險可控。

當前主要保險股A股的價格對應板塊2020年的P/EV(股價對內涵價值)為0.56至0.92倍之間，處於歷史估值的低端，性價比高，建議配置中國平安、中國人壽、新華保險及中國太保。

中國銀河國際證券

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