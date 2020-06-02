【樓市震散】二手蝕讓、新盤撻訂潮、舖位貶值不斷...

市場憂慮香港前景，樓市繼續出現二手蝕讓個案、新盤撻訂潮，以及舖位貶值，專家促請政府盡快「撤辣」！以下是樓市近日部分狀況：

【二手樓再錄棄購 御庭軒買家擬移民】

未來經濟仍存隱憂，二手樓市再錄撻訂個案。在上月中以738萬港元購入粉嶺御庭軒兩房戶買家，因近期或有移民打算，遂放棄交易，訂金連佣金料合共損失約30萬元。

世紀21奇豐蔡惠娟表示，上址為項目的7座中高層單位，實用面積509方呎，同區客獲減價12萬元，即入市自用，呎價14,499元，並已付15萬元臨時訂金。但因計劃移民，意向保留資金，先租樓居住，故最終未有完成交易。單位現以原先叫價750萬元重新放售。

她續稱，香港現正處於經濟不穩時期，對於有意買樓自住或投資的市民，都不應有太多束縛，所以政府應該撤辣。市場消息稱，沙田中心安寧大廈中層戶曾售660萬元，之後被撻訂，剛再以665萬元重售。

部分業主擴大減幅，低市價成交再現。中原胡耀祖指，馬鞍山翠擁華庭2座低層A室套三房戶，實用面積681方呎，上周六(5月30日)放盤僅一日，即劈價50萬元，以850萬元沽出，呎價12,482元，低市價約5%。

沙田玖瓏山續錄蝕讓出貨。市場消息稱，該盤日瓏閣2座低層單位，實用面積約930方呎，減價後以1,170萬元易手，呎價12,581元。據了解，原業主持貨不足5年，帳面蝕逾140萬元，物業期內貶值近11%。

事實上，近日不少辣招盤鬆綁後即套現離場。中原丘漢偉透露，荃灣海之戀6座高層D室，實用面積771方呎，去年3月連額外印花稅開價1,960萬元，後來不連稅降價至1,750萬元。至上月底辣招期滿，減至1,630萬元售出，呎價21,141元。單位3年帳面只升值51萬元或3%。

【新盤5月撻訂數量近4年最多】

不明朗因素困擾樓市，加上5月發展商推盤量大增，令上月一手交易告吹數字推高至約51宗，按月升約28%，並創近4年以來單月最多。而本月新盤戰況勢進一步激化，月內料多達8個全新項目登場，共涉約3,300伙，市場競爭更趨激烈。

據一手銷售資訊網資料，上月以大埔嘉熙錄得的終止買賣合約個案最多，合共有9宗，涉及成交金額7,886.5萬元，料與項目正在交樓入伙，買家須決定是否完成交易收樓有關。而該月有不少大額物業出現「甩單」情況，當中以屯門滿名山的山庭H7號洋房金額最高，該單位實用面積2,865方呎，於2019年5月以8,600萬元售出，呎價30,017元，惟本月已列明終止買賣。

【旺角樓上舖7年貶值66%】

零售高峰期購入的核心區商業物業大幅貶值。旺角彌敦道726號中層全層樓上舖，以1,870萬元登記易手，較7年前購入價大幅蝕讓66%。

土地註冊處資料顯示，上述物業新買家為永同軒有限公司，而原業主姓葉，於2013年以5,500萬元購入上址。以最新成交價計算，該物業帳面貶值3,630萬元。據了解，該物業面積2,200方呎，是次成交呎價僅8,500元。資料顯示，該廈於2013年曾有一個面積相同的中低層戶以6,600萬元沽出，呎價高達3萬元。

新界西區商用物業也錄蝕讓個案。資料顯示，元朗商業中心中高層03至04室，上月以818萬元登記易手，呎價約8,147元。惟原業主於2018年以1,200萬元購入，即兩年多帳面損失382萬元或31.8%。月前同區商廈虹方一個低層戶僅以360萬元登記易手，較2018年4月份購入價帳面貶值30.5%。該單位面積約391方呎，呎價約9,207元。

此外，中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，5月份共錄約258宗工商舖買賣個案，總成交金額約54.49億元，均創今年單月新高，較4月份則分別增加約25%及3%。不過，他預期，短期內投資市場觀望氣氛持續濃厚，料6月份工商舖交投量會有所回落。

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