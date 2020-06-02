【市前重點睇】道指升91點　美匯指數偏軟

●美匯指數跌至97.83，港匯高見7.7509，離岸人民幣(CNH)見7.1287，美元兌日圓處107.57，歐元升至1.1132，英鎊高見1.2499。金價漲至1,742美元。布油企38.32美元，紐油見35.4美元。道指期貨跌逾百點。

●財經媒體彭博引述多位消息人士透露，中國國企中糧集團和中儲糧集團已被中國當局勒令暫停採購美國農產品。

●外媒報道，美國上市公司在5月份沽售價值高達653億美元股票，創歷史上單月新高，並大幅高於4月份賣出23億美元。

●美國國會預算辦公室(CBO)發表最新報告，預計未來10年，新冠肺炎疫情將導致美國的名義國內生產總值(GDP)損失15.7萬億美元，實質GDP總值則損失7.9萬億美元，或累計3個百分點的GDP。

●美國10年期國債孳息率升0.65點子，報0.6591厘。

●港股ADR指數收報23,722點，跌10點。

●即月恒生指數夜期收報23,606點，升181點，低水127點，成交22,379張。

●紐約7月期油收報每桶35.44美元，跌5美仙或0.14%；倫敦布蘭特8月期油收報每桶38.32美元，升58美仙或1.27%。

-外媒報道，美國總統特朗普和俄羅斯總統普京進行了電話會議，雙方均表示積極支持目前關於石油市場的多邊協議，以助油市需求的逐步恢復和使油價趨於穩定。

●紐約8月期金收報每安士1,750.3美元，跌1.4美元或0.08%。

●據中國國務院印發的海南自貿港建設總體方案，自貿港將適時實行貨物貿易零關稅；分階段開放資本項目；將開放增值電訊業務，逐步取消外資股比等限制。

●中國人民銀行、發改委等八部門強化中小微企業金融服務，提出30條政策措施，將改變銀行信貸的房地產偏好。

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