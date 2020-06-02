【股民熱話】港股是危中有機抑或最後逃生機會？

港股在「六絕月」首個交易日急升，如此「開局」雖好，但相信好多股民心中不無疑問，何解香港內憂外患，但股市可以少理不明朗因素，照升可也？如此升市，又可以維持多久？

其實，到底未來中、美的關係會有多惡劣，香港的金融中心地位會否被美國出招搞到永無寧日，見到特朗普所謂的措施，並未有執行的詳情，相信尚要觀望「港版國安法」的最終細則再作決定，故6月相關法例的詳情，必成焦點。

●解鈴還須繫鈴人

客觀而言，香港既是要以「國際金融中心」自居，國際資金作為市場參與者，其聲音不能當不存在，畢竟別人真金白銀來投資，首要考慮資本安全，也是人之常情。只是在中美角力背景下，所有事情不能以商業或經濟角度解決，這確是一個不容易應付的問題。但在年底美國大選前，睇怕兩強相爭，只會趨向白熱化，香港無可避免要捱一段苦日子。

●穩經濟強實力 方能留外資

當前最重要的，是去證明香港的自由市場並沒有改變，反而得到更好的保障，經濟前景保持良好，這才能說服資金留下。惟只是香港出口影響微、外匯儲備足夠撐港元聯匯，並不足夠，皆因相關措施焦點根本不在香港出口，而在香港的轉口，這對經濟有重要影響；至於外匯儲備，大家都知道是視乎投資表現而浮動的，若然香港未來真係差到金融及貿易地位雙失，金管局須要持續入市捍衞港元聯匯，外匯儲備確實存在流失風險。所以，講到尾，還是要設法在鞏固經濟實力，維繫良好營商環境的地方落手實幹，方具說服力。

●中港加強合作抵銷外部衝擊

事實上，如今香港面對的是不折不扣的內憂外患，內有社會動盪、經濟衰退，外有來自美國的針對，金融、貿易、科技等行業前景添上不明朗因素。在這個情況之下，股民對港股前景存疑，自可理解。不過，偏偏是局勢愈危，來自內地的支持會更大，這不僅僅從香港經濟出發，更重要是香港金融市場的興衰代表着中國資產價值表現，若然中資股市值佔比逾六成的港股大冧，意味中國資產價格大跌，風險最終會傳導至內地市場，加深內地的經濟危機。故從這個角度看，香港當前也許是危機並存，未來的經濟發展將獲得內地更大的支持！

●長貧難顧 香港當自強

當然，內地有內地經濟的困難，加大「水源」支持香港資產價格的舉措，只是非常時期的非常手段，長遠終歸要看香港本身自強不息，才能延續繁檾。別忘記港股市值達33.8萬億元，就按三成市值自由流通計規模也近10萬億元，單靠內地資金既難長期「單挑」，港股貨源盡落內資手，也不一定是好事，一則貨源歸邊到一個水平，市場流動性會減少，股市會呈陰乾格局，2015年A股大冧市後的表現，可以參考；二則對內地而言，香港其中一個價值在於能協助企業在境外融資，若然吸引不到外資來參與，內地調撥資源支持香港的戰略意義，便打了折扣。

總而言之，到底眼前是危中有機抑或最後逃生機會，筆者都沒有水晶球。但中港路線是短期穩定港局面的最有力支持，卻是大概率的事。若然明白這個因素，對於「六絕月」港股開局不絕，大概不會感到太意外。

東網財經專欄作者 帥哥

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