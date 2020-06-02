【專家點評】中信銀行：加元高位出現回吐

加拿大央行總裁表示，央行的通脹目標仍是首要目標，強調通脹目標位於1至3%的可控範圍內，凸顯通脹或需要較長時間才能復甦。上周公布的數據顯示，由於商品和服務貿易逆差增加，加拿大經常賬逆差從第四季修正後的93億加元擴大至第一季的111億加元，但3月GDP按月下跌7.2%，好於預期。同時，全球市場風險偏好有所回暖，利好大宗商品相關的加元，兌美元曾升至兩個月高位1.3700水平。

美國上周首次申領失業金人數連續第八周下跌，但人數仍維持在高位212.3萬人，數據顯示美國經濟可能需要一段時間才能反彈。此外，美國今年第一季國內生產總值(GDP)終值下跌5%，較初值下調0.2個百分點。美國聯儲局主席鮑威爾表示，對新冠病毒疫情或二次爆發感憂慮，重申局方承諾運用一切工具救經濟，美元指數下跌至近兩個月來的最低水平98。

加拿大候任央行總裁將於本周三上任，相信他將會延續前任的方針，當前利率不太可能即時調高。本周焦點是美國周五公布上月非農業職位數據與失業率。受到新冠肺炎疫情衝擊，市場預期5月失業率或升至19.7%，而美國總統特朗普上周公布對中國及香港制裁措施，未有具體政策變動，亦未涉及香港金融範疇。短期市場預期加元或回吐至1.3850美元。

中信銀行(國際)

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