亞洲股市：日股漲近200點　韓澳股靠穩

美股三大指數收升，亞洲主要股市向好，日本日經225指數高開113點或0.5%，報22,175點，之後升幅擴大至189點或0.8%，至22,252點。

本田汽車升逾1%，據報，該公司計劃在2020財年增加新的電動汽車和燃料電池汽車裝配線。

南韓首爾綜合指數低開3點或0.1%，報2,061點，其後倒升至2,080點，升15點或0.7%。

外媒報道，南韓財政部副部長Kim Yongbeom稱，全球金融市場正展現出強大的彈性，但現在還不能對此局勢過於樂觀，南韓將密切關注全球趨勢，並將努力穩定市場，隨着主要國家恢復經濟活動，出口環境可能會有所改善。

澳股穩升，其後曾升13點或0.2%，報5,951點。

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