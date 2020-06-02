【專家點評】古勝：吉利汽車可吼位低吸
2020年06月02日 08:30
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(Getty Images圖片)
市場熱炒中概念來港上市，尋日港股單日爆升逾770點，收報23,732點，成交金額逾1,500億元。市場隨即預期上破23,800點，挑戰下一個阻力位24,200點水平，究竟恒指會唔會一如預期呢？若然相信北水會撐市直至中概股成功上市的缸邊友，自然覺得仲有得上。對此，老古只能重申一定要控制注碼。
尋日大升的理由，竟然係美國對於中國推行港版國安法的制裁唔夠有力。試問兩大國互相角力，邊個會一次過Show hand，跟住畀人睇住嚟打？對於地緣政治的變化，散戶都係小心為上。
現階段，高追強勢股似乎唔多着數，不如考慮相對落後的吉利汽車(00175)。集團早前折讓逾7%配售6億股，佔公司擴大後已發行股本約6.11%，每股配售價10.8港元。中金公司料，吉汽為緩解母公司吉利控股的資金壓力而集資，估計公司在配股集資後，手頭上的現金流將達250億元人民幣。長遠仍睇好吉汽，維持目標價13.7元。
睇走勢，吉汽上周五(5月29日)跌穿配股價，一度低見10.4元，尋日重上配價股收報10.9元，成交金額高逾16億元。料該股短線仍會於配股價10.8元水平徘徊，可留意低吸機會，宜分注行事，反彈目標為今年1月中沿伸至今的降軌即12.7元水平。
東網財經專欄作者 古勝
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